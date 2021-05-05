В Україні ще три області вийшли з "червоної зони" карантину

Регіони України продовжують виходити з жорстких обмежень. Де ще поліпшилася ситуація з коронавірусом

Відзавтра Хмельницька, Чернігівська та Харківська області виходять з "червоної зони" і там будуть ослаблені карантинні обмеження. Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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На сьогоднішньому позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято таке рішення:

з 6 травня Хмельницька та Харківська області з "червоної зони" переходять відразу до "жовтої";

з "червоної зони" переходять відразу до "жовтої"; Чернігівська область потрапляє до "помаранчевої зони".

Як ми вже писали, Черкаська область може стати "червоною", оскільки там перевищений показник захворюваності, а останні два дні – і рівень госпіталізації. Нагадаємо, з 1 травня низка областей перейшли з "червоної зони" карантину дов "жовтої". Журналісти "Сьогодні" розповідають, в яких регіонах скасували обмеження і що там дозволено.

Тим часом президент Володимир Зеленський доручив вакцинувати більшість українців до Дня Незалежності.

Відео: Сьогодні

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