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В Україні є два кандидати на COVID-вакцину – Степанов

27 квітня, 03:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зараз проходять всі доклінічні фази напрацювань для того, щоб перейти на клінічну фазу

В Україні працюють над створенням вакцини від коронавірусу - вже є два кандидати.

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Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV завив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня... Вони проводять відповідні наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", – сказав він.

За його словами, є і друга напрацювання, яка також може бути кандидатом на COVID-вакцину.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї. За словами Степанова, це черговий препарат, який надійде в Україну в рамках ініціативи COVAX, а партію в кількості 367 тис. доз отримали минулого тижня.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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