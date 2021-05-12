В Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова – Ляшко

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Фармацевтичні компанії в Україні готові випускати вакцину від коронавірусу, однак, для цього потрібна відміна патентів на вакцини.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".
За його словами, скасування патентів дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат в будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва, в тому числі і в Україні.
"Наразі українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою вже сьогодні, в цих умовах", – сказав заступник голови МОЗ.
Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям, додав Ляшко.
"Ми провели переговори з декількома посольствами і очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні", – зазначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. Однак до дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.
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