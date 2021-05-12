Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини України

В Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова – Ляшко

12 травня, 12:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Фармацевтичні компанії в Україні готові випускати вакцину від коронавірусу, однак, для цього потрібна відміна патентів на вакцини.

Реклама

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

За його словами, скасування патентів дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат в будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва, в тому числі і в Україні.

"Наразі українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою вже сьогодні, в цих умовах", – сказав заступник голови МОЗ.

В тренді
Похолодання і дощі. Де в Україні чекати негоди – прогноз на 12 травня (карта)
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям, додав Ляшко.

Реклама

"Ми провели переговори з декількома посольствами і очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. Однак до дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету Шевченка
Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету ШевченкаУкраїна
Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей
Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областейУкраїна
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в Домінікану
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в ДомінікануУкраїна
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУФінанси
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупою
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупоюУкраїна
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти