В Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова – Ляшко

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Фармацевтичні компанії в Україні готові випускати вакцину від коронавірусу, однак, для цього потрібна відміна патентів на вакцини.

Реклама

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

За його словами, скасування патентів дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат в будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва, в тому числі і в Україні.

"Наразі українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою вже сьогодні, в цих умовах", – сказав заступник голови МОЗ.

Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям, додав Ляшко.

Реклама

"Ми провели переговори з декількома посольствами і очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. Однак до дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу