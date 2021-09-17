В Україні готуються змінити правила транскрипції і транслітерації

Правила не оновлювали вже 11 років, зміни можуть торкнутися, наприклад, латинського відображення імен у закордонних паспортах

Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська розповіла про майбутні зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в 2021 році розпочнуть роботу над оновленням правил транскрипції і транслітерації алфавіту.

Про це розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, пише "РБК Україна".

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Демська зазначила, що правила транскрипції і транслітерації не змінювали з 2010 року. Зміни стосуватимуться, наприклад, латинського відображення географічних назв та імен у закордонних паспортах.

Щодо переходу на латиницю, глава Нацкомісії заявила, що їх орган не розглядав це питання і найближчим часом не планує.

Перехід на латиницю