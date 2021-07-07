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В Україні грабіжники-висотники вдираються до осель через вікна – як захиститися (відео)

7 липня 2021 11:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Експерти радять встановлювати кілька видів пристроїв, серед яких також певні датчики на вікна

В Україні орудують грабіжники-висотники – квартирні злодії вдираються до осель через вікна на горішніх поверхах будинків.

Крадії стали більш вправними, але захиститися можна, йдеться в сюжеті "Сьогодні.

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На десятий поверх через вікно днями до киянки вдерлися непрохані гості.

"Почали стукати мені у вікно, думаю ну буває, може переплутали поверхи. Коли не було моєї реакції – люди почали сверлити моє вікно. Звичайно ж після цього я відкрила вікно і висловила все що думаю", – каже жінка.

Киянка впевнена, це ніякі не спеціалісти з утеплення житла, а звичайні грабіжники. Під час літніх відпусток таких пограбувань більшає. Злочинці прикидаються майстрами з утеплення стін, або й навіть мийниками вікон.

"Найкращий варіант – це будуть грати на вікнах. Вони є додатковим бар'єром і на це зазвичай не хочуть витрачати час грабіжники. Охорона квартири – це ще додаткова перешкода для грабіжників", – каже експерт з психологічної, та кібербезпеки Наталя Бугайова.

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Подбати слід і про системи охорони житла. Експерти радять встановлювати кілька видів пристроїв.

"Це геркони – певні датчики на вікна які роблять на вібрацію, тобто якщо камінь або розбиття. На відкриття також є датчики руху які розташовані всередині, теж можна поставити", – радить експерт з безпеки Руслан Болгов.

Тож якщо плануєте відпустку – краще про неї не розповідати малознайомим людям, і не писати про це у соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку – вкрав її особисті речі, а потім ще й поранив.

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