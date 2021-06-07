В Україні – грозовий понеділок. Прогноз погоди на 7 червня (карта)

У перший робочий день тижня всю країну накриє зливами з грозами, але холодно не буде

У понеділок, 7 червня, по всій Україні обіцяють зливи з грозами, при цьому у всіх областях буде досить жарко – в середньому близько 24 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві після нічної прохолоди вдень обіцяють 21-23 градуси, але насолодитися теплом повною мірою не вдасться, оскільки паралельно на жителів столиці чекають злива і гроза.

Та ж картина в інших північних областях і в центрі – температура до 23 градусів і дощі з грозами, зате сильний вітер не обіцяють – 5-10 м/c.

Істотно підмочить і західні області – у всіх обіцяють зливи і грози та температуру 22-25 градусів.

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Жарко і мокро буде і на сході та півдні – температура в середньому до 24 градусів і також прогнозують грозові зливи.

В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Нагадаємо, Одесу негода накрила ще в неділю – там пройшов дощ із градом і затопило деякі ділянки дороги.

Раніше злива залила і Маріуполь. Через сильний дощ дороги затопило, а у місцевих жителів загинула домашня птиця.

Також сайт "Сьогодні", традиційно порівнявши три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні.

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Що хорошого відбулося за останній тиждень, дивіться в спеціальному дайджесті "Сьогодні. Підсумки".