В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію корупційних активів

На сьогоднішній день розслідуються 1,6 тис. справ, в яких можна виявити необгрунтовані активи і конфіскувати їх на користь держави

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – громадянська конфіскація.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Учасники зустрічі погодилися, що механізм цивільної конфіскації є ефективним і дієвим засобом повернення незаконно придбаних активів за межами кримінального провадження відповідно до найкращих світових практик.

"Хоча такий інститут був запроваджений в Україні ще понад півтора роки тому, його реалізація наразі фактично відсутня. Він має стати не декларативним, а використовуватися як дієвий спосіб наповнення державного бюджету. Серед очевидних переваг цивільної конфіскації – те, що вона не залежить від обвинувального вироку. Визначальним фактором є різниця між вартістю набутих активів і законними доходами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка має перевищувати мільйон гривень", – зазначила Ірина Венедіктова.

Предметом громадянської конфіскації можуть бути тільки активи і доходи, отримані від них, які були придбані після вступу в силу відповідного закону, тобто 28 листопада 2019 року. Виявлення таких активів можливо, зокрема, при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень або оперативно-розшукових заходів усіма уповноваженими органами.

Венедиктова з главами правоохоронних органів. Фото: ОГП

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Генпрокурор зазначила, що за півтора року дії інституту цивільної конфіскації було заявлено тільки два позови про визнання необгрунтованими активів двох народних депутатів на суму 8,2 млн грн. У той же час правоохоронцями на сьогоднішній день розслідуються 1,6 тис. справ, в яких можна виявити необгрунтовані активи.

"ід усіх правоохоронців та органів державної влади я вимагаю невідкладного налагодження тісної дієвої співпраці задля забезпечення ефективної реалізації механізму цивільної конфіскації. Два позови аж ніяк не можуть свідчити про ефективність такої роботи у країні, де суспільне невдоволення протидією корупції сягає апогею", – підкреслила Венедиктова.

Нагадаємо, також в Україні був прийнятий закон про спецконфіскацію майна для усунення корупційних ризиків. Спеціальна конфіскація – це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави коштів осіб, які отримали тюремний строк за корупцію.