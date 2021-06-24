В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію корупційних активів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – громадянська конфіскація.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Учасники зустрічі погодилися, що механізм цивільної конфіскації є ефективним і дієвим засобом повернення незаконно придбаних активів за межами кримінального провадження відповідно до найкращих світових практик.
"Хоча такий інститут був запроваджений в Україні ще понад півтора роки тому, його реалізація наразі фактично відсутня. Він має стати не декларативним, а використовуватися як дієвий спосіб наповнення державного бюджету. Серед очевидних переваг цивільної конфіскації – те, що вона не залежить від обвинувального вироку. Визначальним фактором є різниця між вартістю набутих активів і законними доходами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка має перевищувати мільйон гривень", – зазначила Ірина Венедіктова.
Предметом громадянської конфіскації можуть бути тільки активи і доходи, отримані від них, які були придбані після вступу в силу відповідного закону, тобто 28 листопада 2019 року. Виявлення таких активів можливо, зокрема, при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень або оперативно-розшукових заходів усіма уповноваженими органами.
Генпрокурор зазначила, що за півтора року дії інституту цивільної конфіскації було заявлено тільки два позови про визнання необгрунтованими активів двох народних депутатів на суму 8,2 млн грн. У той же час правоохоронцями на сьогоднішній день розслідуються 1,6 тис. справ, в яких можна виявити необгрунтовані активи.
"ід усіх правоохоронців та органів державної влади я вимагаю невідкладного налагодження тісної дієвої співпраці задля забезпечення ефективної реалізації механізму цивільної конфіскації. Два позови аж ніяк не можуть свідчити про ефективність такої роботи у країні, де суспільне невдоволення протидією корупції сягає апогею", – підкреслила Венедиктова.
Нагадаємо, також в Україні був прийнятий закон про спецконфіскацію майна для усунення корупційних ризиків. Спеціальна конфіскація – це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави коштів осіб, які отримали тюремний строк за корупцію.