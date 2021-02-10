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В Україні хочуть узаконити вогнепальну зброю: чи готові українці

10 лютого, 08:35

Олександр Панченко , Стас Кожемякін

В Українській асоціації власників зброї провели опитування про бажання громадян мати свій "ствол"

Поки Верховна Рада готується розглянути закон про легалізацію вогнепалу для населення, більшість українців назвали себе досить відповідальними, щоб носити таку зброю задля самозахисту.

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Про це повідомив сайту "Сьогодні" голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

"За даними останнього дослідження, проведеного асоціацією, понад 65% респондентів відповіли, що вони вважають себе досить відповідальними, щоб мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту", – стверджує Учайкін.

Сам він підтримує законопроєкт № 4335-1, який дозволить носити пістолети і застосовувати їх поза приміщеннями. За словами Георгія Учайкіна, 99% умисних вбивств у країні відбувається без застосування вогнепальної зброї.

Читайте також: Монополія на силу: про що говорить небажання Зеленського легалізувати зброю

При цьому мисливські рушниці в Україні вже є легальними і можуть використовуватися для захисту житла, якщо в нього вдерлися грабіжники.

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Більше про те, що зміниться в разі прийняття закону, читайте в статті Чи потрібні українцям вдома пістолети і револьвери.

Водночас варто зазначити, що це питання порушують уже не перший рік. Як ми писали раніше, тільки до 2019 року у вільному обігу в Україні перебувало понад 5 млн одиниць "легкої" незареєстрованої вогнепальної зброї.

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