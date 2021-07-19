Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини України

В Україні хочуть запровадити ізоляцію невакцинованих при в'їзді з-за кордону

19 липня 2021 20:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Кабміні також заявили про необхідність створити центри вакцинації на прикордонних пунктах пропуску

Прикордонний контроль у аеропорту / колаж "Сьогодні"

Прикордонний контроль у аеропорту / колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетину державного кордону у зв'язку із зростанням в світі випадків захворюваності на COVID-19, зокрема штам "Дельта"і запровадити обов'язкову самоізоляцію при в'їзді в Україну невакцинованих осіб.

Реклама

Про це заявив під час наради в Офісі президента глава МОЗ Віктор Ляшко, передає прес-служба ОП.

"Усі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест", – зазначив міністр.

Він уточнив, що українці до 18 років та особи, які виїхали з країни до набуття постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Читайте також: На Україну насувається нова COVID-загроза – уряд терміново вживає заходів

В тренді
В "Дії" з'явиться "військовий" документ: що готують ветеранам АТО/ООС
"Дія" готує сюрприз для ветеранів. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Водночас Ляшко зазначив, що темпи вакцинації від COVID-19 в країні продовжують зростати – за минулий тиждень було зроблено 609 тис. щеплень, тоді як тижнем раніше – 560 тис.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою заявив, що необхідно створити пункти щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен бажаючий зміг вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше було вирішено пропускати на підконтрольну територію з ОРДЛО без самоізоляції громадян України, які бажають вакцинуватися від коронавірусу.

Ми також писали, що понад 100 тисяч українців отримали виплати за лікарняним за самоізоляцію.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)Україна
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильноЕкономіка
Туреччина
Туреччина "накрилася": в Одесі "авторитета" зі скандалом вивели з літака (відео)Україна
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізніше
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізнішеЕкономіка
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти