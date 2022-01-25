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В Україні хочуть запровадити штрафи за фейкові COVID-сертифікати – коли і скільки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 10:06
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Наразі термін дії документа про вакцинацію скоротили з 365 до 270 днів.
В Україні можуть штрафувати за фальшивий сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні можуть штрафувати за фальшивий сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді у вівторок, 25 січня, планують ухвалити штрафи для людей з підробленими COVID-сертифікатами.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо?

На першому засіданні ВР 2022 року депутати розглянуть законопроєкт №6084 щодо кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Вони хочуть запровадити штрафи від 17 тисяч гривень.

Крім того, медикам, які виготовляють фейкові COVID-сертифікати, може загрожувати тюремний строк на два роки.

В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів скоротив термін дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

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"Тепер усі, хто вакцинувався бустером, одразу термін дії сертифікату, що генерується в "Дії", буде продовжено на 270 днів, 9 місяців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко засіданні уряду.

Кабмін підтримав рішення.

Порядок формування та використання СОVID-сертифікатів змінився на підставі бустерної дози.

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Українці можуть анулювати фейковий COVID-сертифікат

Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку України Марія Карчевич.

Як стало відомо, сімейний лікар може анулювати фейковий сертифікат, а потім випише направлення на реальну вакцинацію. Для цього необхідно:

  • Звернутися до сімейного лікаря
  • Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ
  • Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють, та внести дані до системи охорони здоров'я

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