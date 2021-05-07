В Україні зіпсується погода: де пройдуть дощі з грозами 7 травня (карта)

Фото: REUTERS/Henry Romero
В Україні в п'ятницю, 7 травня, у багатьох областях пройдуть дощі з грозами. При цьому на вулиці буде тепло – до 22 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, опади сьогодні очікуються у західних, центральних і північних областях. На півдні і сході переважно буде сухо. Вітер 7-12 м/с.
Температура повітря на заході країни становитиме 14-18 градусів тепла, у центрі і на півночі – 15-18 градусів, а на півдні і сході – 19-22 градуси.
У Києві цього дня синоптики прогнозують дощ, температура близько 16-18 градусів.
Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни теж варто очікувати температурних гойдалок і дощів – "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на весь травень.