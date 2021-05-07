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В Україні зіпсується погода: де пройдуть дощі з грозами 7 травня (карта)

7 травня, 07:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жителям більшості областей обіцяють зливи і грози. Де температура повітря буде найвища

Фото: REUTERS/Henry Romero

Фото: REUTERS/Henry Romero

В Україні в п'ятницю, 7 травня, у багатьох областях пройдуть дощі з грозами. При цьому на вулиці буде тепло – до 22 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опади сьогодні очікуються у західних, центральних і північних областях. На півдні і сході переважно буде сухо. Вітер 7-12 м/с.

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Температура повітря на заході країни становитиме 14-18 градусів тепла, у центрі і на півночі – 15-18 градусів, а на півдні і сході – 19-22 градуси.

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У Києві цього дня синоптики прогнозують дощ, температура близько 16-18 градусів.

Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни теж варто очікувати температурних гойдалок і дощів – "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на весь травень.

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