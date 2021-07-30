В Україні випробували найгрізніше озброєння ЗСУ: відео пусків ракет

Працює ракетний комплекс "Точка-У". Колаж "Сьогодні"

В Одеській області на полігоні "Алібей" пройшли випробування модернізованих ракет "Точка-У" і "Тайфун-1".

Реклама

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Військові здійснили чотири успішних пуски: двічі ракети "Тайфун-1" (модернізований снаряд "Граду" зі збільшеною до 40 км дальністю) і двічі модернізованих і відновлених зразків ракет для "Точки-У".

У випробуваннях брали участь представники Міністерства оборони, розробники, виробники модернізованих зразків і особовий склад певних підрозділів Збройних сил України.

В тренді Коронавірус в Україні набирає обертів. За добу заразилися майже 1000 осіб

Реклама

Радянський тактичний ракетний комплекс "Точка-У" на сьогодні наймогутніша зброя на озброєнні ЗСУ. Після модернізації ще за радянських часів дальність польоту ракет була збільшена до 120 км. Спочатку комплекс розроблявся під застосування ядерної бойової частини ракети. Вибух неядерної "начинки" може "накрити" кілька гектарів.

Нагадаємо, у квітні-2020 на державному випробувальному полігоні в Одеській області пройшли перші випробування реактивних снарядів "Тайфун-1", які мають прийти на заміну радянським "Градам". У свою чергу ексголова МВС Арсен Аваков говорив, що Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для українських ракетних комплексів "Вільха М", "Тайфун" і оперативно-тактичних комплексів "Грім".

У Міноборони детально розповіли про нові ракети "Тайфун" для "Градів". Українські розробники обіцяють, що нашим ракетам дадуть значну перевагу над радянськими.