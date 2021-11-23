В Україні через аварію затримуються поїзди – список

В "Укрзалізниці" розповіли, які поїзди затримуються через аварію і на скільки затягнеться дорога

В Україні затримуються потяги / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині 23 листопада біля станції Липів Ріг стався обрив контактної мережі. Через це спізнюється низка поїздів на ділянці Чернігів – Ніжин.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Які потяги спізнюються?

Приміські поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин).

(час затримки – до 2 годин 30 хвилин). Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі — Київ-Волинський пересадили на потяг №779 Суми – Київ. Вони приїдуть на кінцеву станцію на 1 годину 30 хвилин пізніше.

В "Укрзалізниці" радять українцям, які на сьогодні купили квитки, стежити за оновленнями інформації.

Новий графік поїздів

12 грудня 2021 року в Україні починає діяти новий графік руху поїздів. "Укрзалізниця" запустить 19 пар нових потягів, ще 49 поїздів буде прискорено.

Найбільш прискорені поїзди:

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