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В Україні через аварію затримуються поїзди – список

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 листопада, 10:36
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В "Укрзалізниці" розповіли, які поїзди затримуються через аварію і на скільки затягнеться дорога
В Україні затримуються потяги
В Україні затримуються потяги / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині 23 листопада біля станції Липів Ріг стався обрив контактної мережі. Через це спізнюється низка поїздів на ділянці Чернігів – Ніжин.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Які потяги спізнюються?

  • Приміські поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин).
  • Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі — Київ-Волинський пересадили на потяг №779 Суми – Київ. Вони приїдуть на кінцеву станцію на 1 годину 30 хвилин пізніше.

В "Укрзалізниці" радять українцям, які на сьогодні купили квитки, стежити за оновленнями інформації.

Новий графік поїздів

12 грудня 2021 року в Україні починає діяти новий графік руху поїздів. "Укрзалізниця" запустить 19 пар нових потягів, ще 49 поїздів буде прискорено.

Найбільш прискорені поїзди:

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  • №13/14 Київ – Солотвино – з Києва діставатиметься швидше на 3:16 години та на 2:20 години назад;
  • №77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова діставатиметься на 2:05 години швидше та на 3:29 години назад;
  • №84/83 Київ – Маріуполь – з Києва діставатиметься на 2:13 години швидше та на 1:24 годину швидше назад;
  • №108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси діставатиметься на 1:15 швидше та на 1:29 назад;
  • №145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва діставатиметься швидше на 0:49 та на 1:02 назад.

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