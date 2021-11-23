В Україні через аварію затримуються поїзди – список

На Чернігівщині 23 листопада біля станції Липів Ріг стався обрив контактної мережі. Через це спізнюється низка поїздів на ділянці Чернігів – Ніжин.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Які потяги спізнюються?
- Приміські поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин).
- Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі — Київ-Волинський пересадили на потяг №779 Суми – Київ. Вони приїдуть на кінцеву станцію на 1 годину 30 хвилин пізніше.
В "Укрзалізниці" радять українцям, які на сьогодні купили квитки, стежити за оновленнями інформації.
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Новий графік поїздів
12 грудня 2021 року в Україні починає діяти новий графік руху поїздів. "Укрзалізниця" запустить 19 пар нових потягів, ще 49 поїздів буде прискорено.
Найбільш прискорені поїзди:
- №13/14 Київ – Солотвино – з Києва діставатиметься швидше на 3:16 години та на 2:20 години назад;
- №77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова діставатиметься на 2:05 години швидше та на 3:29 години назад;
- №84/83 Київ – Маріуполь – з Києва діставатиметься на 2:13 години швидше та на 1:24 годину швидше назад;
- №108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси діставатиметься на 1:15 швидше та на 1:29 назад;
- №145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва діставатиметься швидше на 0:49 та на 1:02 назад.