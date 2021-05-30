В Україні через негоду знеструмлено десятки населених пунктів

29 травня негода накрила Україну – бригади обленерго ліквідовують наслідки сильного вітру і гроз у трьох областях

В Україні внаслідок негоди без електроенергії залишилися 34 населених пунктів у трьох областях.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначили рятувальники, поломки почалися через сильні пориви вітру і грози. У населених пунктах спрацьовували системи автоматичного захисту.

У яких областях ситуація найгірша:

Дніпропетровська – 17 знеструмлених населених пунктів;

Запорізька – 10 населених пунктів;

Донецька – 7 населених пунктів.

На місцях працюють бригади обленерго, вони відновлюють електропостачання.

Реклама

Нагадаємо, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.

Крім того, у Херсонській області пронісся потужний торнадо. Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.