В Україні через негоду знеструмлено десятки населених пунктів

В Україні внаслідок негоди без електроенергії залишилися 34 населених пунктів у трьох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначили рятувальники, поломки почалися через сильні пориви вітру і грози. У населених пунктах спрацьовували системи автоматичного захисту.
У яких областях ситуація найгірша:
- Дніпропетровська – 17 знеструмлених населених пунктів;
- Запорізька – 10 населених пунктів;
- Донецька – 7 населених пунктів.
На місцях працюють бригади обленерго, вони відновлюють електропостачання.
Нагадаємо, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.
Крім того, у Херсонській області пронісся потужний торнадо. Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.