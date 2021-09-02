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В Україні через негоду затримуються потяги – список (оновлено)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
2 вересня, 13:07
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Затримки потягів спостерігаються переважно з Одеси до західних областей України
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сьогодні"
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images

В Україні 2 вересня за стном на 9:30 затримувалися вісім потягів. Максимальний час запізнення – п'ять годин. Затримки відбуваються через погодні умови та технічні перебої.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

Які потяги затримуються

Станом на 12:00 затримуються поїзди:

  1. №82 Київ — Ужгород (затримка складає 3 години);
  2. №108 Одеса — Ужгород (1 годину);
  3. №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (30 хвилин)

Раніше також повідомлялося про затримки поїздів:

  1. №274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5 годин)
  2. №49 Київ – Трускавець (2 години)
  3. №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години)
  4. №12 Одеса – Львів (1 година 10 хвилин);
  5. №58 Одеса – Ковель (45 хвилин);
  6. №110 Львів – Херсон (45 хвилин).

Нагадаємо, що ексміністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці". Крадуть щогодини мільйони.

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Також "Укрзалізниця" нагадала про 50-відсоткові знижки на квитки – хто може заощадити.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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