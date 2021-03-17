В Україні через пандемію скасовують державну підсумкову атестацію

Педагоги, батьки і діти масово зверталися в МОН із проханням про скасування ДПА

Через пандемію коронавірусу та численні звернення педагогів, батьків і дітей прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують отримання початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти.

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Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в червні-2020 Верховна Рада також прийняла закон, яким дозволялося випускникам шкіл не проходити державну підсумкову атестацію. Законопроект підтримали 356 нардепів. Закон встановлював, що у зв'язку з карантинними обмеженнями випускники шкіл в 2019/2020 навчальному році звільнялися від проходження ДПА.

А 2010-го випускникам шкіл підсумкову атестацію замінили контрольними роботами. Таке рішення Міністерство освіти ухвалило з метою уникнути навантаження на випускників. Тому учні 11-х класів писали шкільні контрольні роботи з трьох предметів: обов'язково – з української мови у формі переказу, з математики або історії України, а також із профільного предмету або предмету за вибором учня.

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Також нагадаємо, що через пандемію почалися затримки з виплатами лікарняних:

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