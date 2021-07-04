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В Україні через шквали та град оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 4 та 5 липня

4 липня 2021 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

4 липня негода накриє Київ та область, а на наступний день просунеться по Україні

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 4 липня, у Києві та Київській області може суттєво погіршитись погода, а 5 липня непогода накриє частину України.

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Рятувальники ДСНС України попереджають про небезпеку.

"У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 4 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень 5 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

А 5 липня грози прогнозують вдень у південних та центральних областях України. Місцями можливі значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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Нагадаємо, що у понеділок, 5 липня, в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощі та грім.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що ринула на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

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