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В Україні зміниться погода: коли і де чекати похолодання

25 червня 2021 12:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останні дні для українців видалися дуже непростими – на вулиці так пече, що дихати важко, але в найближчі дні це зміниться

На вихідних в Україні почне змінюватися погода завдяки холодному атмосферному фронту - пекельна спека відступить спочатку на заході, а з початку наступного тижня посвіжішає і у всіх областях. У суботу та неділю стане більше дощів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 26 червня, дощі з грозами очікуються на півдні, заході і півночі країни, у Житомирській, Вінницькій областях та у Києві. У західних областях температура спаде до 25 градусів, на півдні 29-31, в інших регіонах до +35.

У неділю, 27 червня, дощі накриють всю Україну. На заході і частково в центрі 25-27 градусів, на півдні та півночі 28-30, на сході до +33. У Києві 26-28.

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У понеділок, 28 червня, посвіжішає до 25-28 градусів майже у всіх регіонах. Тільки на сході все ще буде 30-градусна спека. Дощі очікуються всюди, крім західних областей.

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У вівторок, 29 червня, по всій Україні 25-28 градусів, а дощі синоптики обіцяють тільки на сході.

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Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода ринула вулицями. Внаслідок стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 людей.

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