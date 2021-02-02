В Україні зміниться погода: спочатку потеплішає, а потім – знову морози

Тим часом українців попереджають про небезпеку на дорогах

Зима в Україні в самому розпалі. Рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги, а синоптики – про нове похолодання наприкінці тижня.

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Рятувальники просять українців бути вкрай обережними на дорогах через ожеледицю, яка скувала траси у Київській і Львівській областях.

Найхолодніше сьогодні буде на заході – на Волині і в Рівненській області до 14 градусів морозу. Трохи "тепліше" на півночі – до -7 вдень.

Балканський циклон, який кілька днів замітав снігом Одеську і Миколаївську області, нарешті, відступить. Там зараз без опадів. З середини тижня в усіх областях на кілька днів потепліє.

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Втім, на вихідних країну знову скують морози, кажуть синоптики.

Відео: Сьогодні

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Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий теплішим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морози, і сніг. Народний синоптики Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.

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