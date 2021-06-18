В Україні наприкінці тижня впала захворюваність на COVID-19 (статистика)

В Україні збільшується щоденний приріст хворих з коронавірусом – нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні за минулу добу, 17 червня, зафіксували 967 нових випадків коронавірусної інфекції. Це на 221 хворого менше, аніж добою раніше. Госпіталізували 585 пацієнтів, 50 осіб померли. Вилікуватися за 17 червня вдалося 2312 українцям.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Всього за час епідемії в Україні виявили 2 млн 228 тис. 192 випадки коронавірусу. З усіх хворих вилікувалися 2 млн 147 тис. 972 особи. Летальних випадків було 51 952. У країні провели 10,6 млн ПЛР-тестів.

Статистика по коронавірус, 18 червня. інфографіка МОЗ

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київської (54) і Дніпропетровській (50) областях.

Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить до "червоної", "помаранчевої" або "жовтої зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

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