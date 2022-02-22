В Україні кількість COVID-хворих різко зросла до 24 тис. за добу – статистика

Минулої доби, 21 лютого, в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 10 878 випадків більше, ніж за 20 лютого.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 553 особи;
- летальних випадків – 287;
- одужало – 33 238 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 758 773 особи;
- одужало – 3 985 601 особа;
- летальних випадків – 104 932.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 4193;
Вінницька область – 490;
Волинська область – 835;
Дніпропетровська область – 2159;
Донецька область – 1366;
Житомирська область – 540;
Закарпатська область – 415;
Запорізька область – 1393;
Івано-Франківська область – 164;
Київська область – 1149;
Кіровоградська область – 488;
Луганська область – 518;
Львівська область – 821;
Миколаївська область – 1255;
Одеська область – 1664;
Полтавська область – 1490;
Рівненська область – 659;
Сумська область – 562;
Тернопільська область – 438;
Харківська область – 588;
Херсонська область – 765;
Хмельницька область – 533;
Черкаська область – 1105;
Чернівецька область – 276;
Чернігівська область – 574.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як COVID-19 може вплинути на психіку
В Україні досі висока захворюваність на коронавірус. Крім того, вчені виявили нові наслідки для психіки після хвороби.
Вчені взяли дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний ПЛР-тест. Потім вони порівняли їх із контрольною групою, яка не хворіла на COVID-19.
Крім цього, вчені порівняли COVID-пацієнтів з хворими на грип для того, щоб дізнатися, чи ризик розвитку психічних захворювань властивий тільки коронавірусу.
Люди, які перехворіли на коронавірус, на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти. У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.
Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.
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