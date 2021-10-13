В Україні кількість зайнятих COVID-ліжок б'є рекорди – прогноз НАН

В Україні кількість зайнятих ліжок хворими з COVID-19 або підозрою на вірус наблизилося до 30 тис., що більше минулорічного максимуму. Це 60% від нинішнього максимуму.
Новий прогноз щодо поширення COVID-19 розмістили на сайті НАН.
При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум в 1,8 рази і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42%.
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Ситуація в регіонах
Зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль:
- у Вінницькій,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Закарпатській,
- Полтавській областях,
- Києві.
Кількість вже перевищило ці максимуми або впритул до них наблизилася:
- у Волинській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Харківській
- Херсонській областях.
При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць.
Разом з оперативним даними при нових госпитализаціях показано динаміку в 2020 році. Кількість госпіталізацій з даними ЦГЗ вже вдвічі перевищує минулорічний показник для тих же дат і впритул наблизився до максимальних торішніх значень, поступаючись їм менш ніж на 5%.
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