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В Україні кількість зайнятих COVID-ліжок б'є рекорди – прогноз НАН

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 жовтня, 10:52
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Кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум в 1,8 рази
У складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць
У складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні кількість зайнятих ліжок хворими з COVID-19 або підозрою на вірус наблизилося до 30 тис., що більше минулорічного максимуму. Це 60% від нинішнього максимуму.

Новий прогноз щодо поширення COVID-19 розмістили на сайті НАН.

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При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум в 1,8 рази і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42%.

Зайняті та наявні місця в лікарнях за даними Meddata
Зайняті та наявні місця в лікарнях за даними Meddata / Фото: НАН Украины

Ситуація в регіонах

Зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль:

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  • у Вінницькій,
  • Івано-Франківській,
  • Київській,
  • Кіровоградській,
  • Закарпатській,
  • Полтавській областях,
  • Києві.

Нові госпіталізації за двома джерелами даних
Нові госпіталізації за двома джерелами даних / Фото: НАН Украины

Кількість вже перевищило ці максимуми або впритул до них наблизилася:

  • у Волинській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Одеській,
  • Харківській
  • Херсонській областях.

При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць.

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Разом з оперативним даними при нових госпитализаціях показано динаміку в 2020 році. Кількість госпіталізацій з даними ЦГЗ вже вдвічі перевищує минулорічний показник для тих же дат і впритул наблизився до максимальних торішніх значень, поступаючись їм менш ніж на 5%.

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