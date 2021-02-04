В Україні кримінальних авторитетів саджатимуть за сходки і титул "злодія в законі"

В Україні набули чинності дві нові статті Кримінального кодексу: поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі "злодія в законі" (ч. 3 ст. 255-1) та участь у проведенні "сходки" представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив (ч. 1 ст. 255-2). І сьогодні ці статті були застосовані до трьох кримінальних "авторитетів".

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Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС.

Як розповів перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль, "злодію в законі" на прізвисько "Гіга Озургетський" та двом "смотрящим" повідомили про підозру.

"На сьогодні це перша підозра "злодію в законі" – він, до речі, наймолодший представник кримінального світу такого рівня. Був "коронований" у 2013 році у Греції. У березні 2020-го засуджений до 7,5 року позбавлення волі за замах на вбивство. Покарання відбуває у Новгород-Сіверській виправній колонії № 31. Власне там він встановив та поширив свій злочинний вплив, призначав т.зв. "смотрящих", вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету, розподіляв незаконно отримані кошти", – розповів він.

Ще до червня-2020 за все перелічене "злодій в законі" не поніс би жодної відповідальності – її просто не було в Кримінальному кодексі України.

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"Це ще не обвинувальний акт і не вирок. Але це важливий результат. Результат кропіткої та професійної роботи оперативників та слідчих Нацполіції. Це якісно зібрані оперативні дані, швидкість реакції та злагодженість дій. І це точно лише початок нового етапу боротьби з організованою злочинністю та її найяскравішими представниками, яким давно не місце в нашій державі", – зазначив Коваль.

Нагадаємо, в січні-2021 за межі України був видворений 39-річний "злодій в законі" Зюзя, якому заборонили в'їжджати до країни протягом трьох років.

А в липні-2020 з України видворили "злодія в законі" Каху Тбіліського (справжнє ім'я – Кахабер Орагвелідзе), якого оперативники затримали в Чернівецькій області. За рішенням суду йому заборонено в'їжджати до України протягом трьох років.

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