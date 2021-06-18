Вперше в історії. Україні добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу

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Україні вперше за 30 років незалежності представники великого бізнесу добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.
"Мова про компанію "Гео Альянс" в Харківській і Дніпропетровській областях. Хоча засновник знаходиться на островах, держава вітає такі дії", - говорить Данилов.
Також він повідомив, що Україна анулювала ліцензії по видобутку титану і ліцензіі по розробці вуглеводнів і рудних.
"Рішенням РНБО було анульовано чотири ліцензії по видобутку титану, три з розробки вуглеводнів і ще три ліцензії по розробці рудних", – заявив він.
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Нагадаємо, група компаній "Гео Альянс" входить до складу міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne створеної в 2007 році Віктором Пінчуком.
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