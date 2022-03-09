В Україні ліквідували відомого підполковника із РФ

Окупанти несуть чергові втрати серед найвищого командного складу своєї армії. Українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
"Кількість ліквідованого старшого командного складу російської федерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо про загиблих
Загиблі два офіцери-десантники, служба яких раніше була пов'язана з 76 десантно-штурмовою дивізією.
Обидва офіцери – представники військових династій, родом із Псковської області.
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