В Україні ліквідували відомого підполковника із РФ

Окупанти залишилися ще без двох офіцерів

Російські окупанти зазнають величезних втрат особового складу / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти несуть чергові втрати серед найвищого командного складу своєї армії. Українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

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"Кількість ліквідованого старшого командного складу російської федерації зростає. Ось ще один. Командир 33 мотострілецького полку гвардії підполковник Юрій Агарков", – йдеться у повідомленні.

Юрій Агарков загинув на українській землі. Фото: СВ ЗСУ/Facebook

Що відомо про загиблих

Загиблі два офіцери-десантники, служба яких раніше була пов'язана з 76 десантно-штурмовою дивізією.

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Обидва офіцери – представники військових династій, родом із Псковської області.

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