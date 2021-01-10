В Україні люди виходять на акції протесту проти підвищення комунальних тарифів (фото, відео)

Мітинги проходять в Полтаві, Харкові, Миколаєві та Кривому Розі

У кількох українських містах люди вийшли на акції протесту, вони вимагають перегляду комунальних тарифів. Ціни на послуги підвищили з 1 січня 2021 року.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

Акції проходять в Харкові, Кривому Розі, Полтаві та інших містах. Мітингувальники перекривають траси і вимагають зниження цін на комуналку.

Харків і Харківська область

У Харківській області близько 50 осіб перекрили дорогу в смт Високий Харківського району. Вони постійно крокують по пішохідному переходу і кожні 15 хвилин пропускають машини. Винятком став спецтранспорт, його пропускають відразу.

Відео: Telegram

Акція протесту проходила біля посту міліції. 15 поліцейських вийшли на вулицю, щоб стежити за громадським порядком. Пізніше учасники акції вийшли з плакатами до будівлі міської ради.

Відео: Telegram

Реклама

Учасники акції протесту також тримають саморобні плакати з написом "Тарифи ЖКГ грабіж українців", "Ні тарифний геноцид" та інші.

/ Фото: Telegram

Дороги також перекрили в Балаклії. Але страждають від цього не чиновники, а звичайні люди, які не можуть проїхати. Протестуючі кажуть, що потрібно перекривати дороги міжнародного значення.

Миколаїв

Більше 100 місцевих жителів прийшли до будівлі Миколаївської міської ради. Вони вимагають не підвищувати ціни на комунальні послуги, повідомляє місцеве видання "Новости N".

Реклама

Жителі Миколаєва вважають, що підвищення тарифів на газ, електрику і воду посилить і без того складну фінансову ситуацію. Після вони попрямували до Інгульському мосту і перекрили його.

"Може тоді нас почують", – відзначають люди.

Реклама

Правоохоронці, пізніше, розігнали мітингувальників на мосту. Однак, люди повернулися на Соборну площу, щоб зібрати підписи і домовитися про подальші акції протесту.

Полтава і Кривий Ріг

Жителі Полтави вийшли на вул. Київське шосе. Через що правоохоронцям довелося частково обмежити рух по трасі Київ-Харків в межах міста. Місцеві жителі перекрили дорогу, крокуючи по пішохідному переходу, повідомляє видання "Полтавщина".

Днем раніше акція протесту проходила на площі перед Полтавською ОДА та біля міськради Полтави.

У Кривому Розі місцеві жителі під будівлею міськради вимагали від влади залишити тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в Україна з січня 2021 підвищуються зарплати і пенсії, в водночас піднімаються тарифи.

Також з січня 2021 року в Україні виростуть рахунки за холодне водопостачання і водовідведення. Подорожчання складе в середньому 15-20%, але зростання тарифів залежить від регіону. Фінальні суми споживачі побачать у платіжках за січень.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама