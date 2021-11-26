В Україні масово вакцинують дітей від COVID-19: що треба знати батькам

Двома дозами вакцинувалися вже понад 70 тисяч дітей, перше щеплення зробили – близько 50 тисяч

Вакцинація дозволена виключно препаратом Pfizer. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тис дітей. Місяць тому вакцинуватись дозволили усім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.

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У батьків регулярно виникають запитання щодо щеплення своїх дітей. Радуцький відповів на найпопулярніші з них.

Чи потрібно вакцинувати дитину

За статистикою, серед усіх хворих на коронавірус близько 10% – неповнолітні. Розповсюдження штаму "Дельта" значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати. Лише минулої доби в Україні інфікувались на COVID-19 1441 дитини. За весь час пандемії захворіло понад 150 тис дітей, померло більше 50.

Вакцинація – єдиний надійний спосіб уникнути тяжкого перебігу хвороби та не потрапити до лікарні.

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Як вакцинувати дитину

Треба звернутись до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи пройшла дитина всі щеплення згідно Національного календаря щеплень. Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію.

Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків.

Чи можна вакцинувати від COVID-19 дитину після одужання або планової вакцинації

Після проведення рутинного щеплення потрібно зачекати 14 днів, а після одужання МОЗ рекомендує провести щеплення через 28 днів.

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Якими вакцинами щеплять дітей

В Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років вакциною Pfizer-BioNTech. За даними дослідження, у віковій групі 12-18 років ефективність вакцини проти госпіталізації складає 93%. Інтервал між дозами стандартний: 21-28 днів.

Чи можна згенерувати у "Дії" сертифікат для дитини

З 2 листопада у застосунку "Дія" можна отримати сертифікат про вакцинацію дитини, яка зробила хоча б одне щеплення. Згенерувати його можуть батьки у своєму додатку "Дія". Для цього потрібно додати свідоцтво про народження дитини, в меню "послуги" вибрати "COVID-сертифікат" та відправити запит, документ має "підтягнутись".

З 14 років діти можуть самі встановити та авторизуватись в "Дії" за допомогою ID-карти або біометричного паспорту. Сертифікат у паперовому вигляді можна отримали після двох доз.

Чи вакцинують дітей в інших країнах

Вакцину Pfizer-BioNTec використовують для щеплення дітей у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії та країнах ЄС. В Ізраїлі дітям від 12 років вже дозволили робити третю "бустерну" дозу.

Деякі країни розпочинають щеплення вікової групи 5-11 років: відповідний дозвіл у США надали 3 листопада, у ЄС – вчора, в Ізраїлі вакцинація розпочнеться з 23 листопада.

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