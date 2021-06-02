В Україні масово закривають COVID-відділення: що відбувається і куди діватися пацієнтам

Медики кажуть, що третя хвиля пройшла, і в країні тепер усі почали одужувати, але проблеми є

По всій Україні десятками зачиняють коронавірусні відділення, оскільки у МОЗ стверджують, що захворюваність COVID-19 різко зменшилася. Однак хворі непокояться, чи буде де лікуватися тепер.

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Як і де тепер лікуватимуть хворих та чи не викинуть на вулицю тих, хто ще лікується, з’ясували новини "Сьогодні".

Куди йти пацієнтам

У Черкаській області новому ковідному відділення Кам’янської лікарні наразі зібрані ліжка та порожні палати з підведеним до кожного ліжка киснем. Учора це відділення закрили, оскільки на всю лікарню троє анестезіологів, а для збереження такого відділення вимагають чотирьох, спеціалістів же не вистачає.

"Ці анестезіологи більше ніде не мають права працювать. Не можуть вони надавати послуги хірургічним, травматологічним хворим. Оце в чому вся загвоздка, скажімо", – пояснює головний лікар Кам’янської багатопрофільної лікарні Костянтин Тамко.

У лікарні залишилися лише п’ятеро пацієнтів на кисневій терапії, яких доліковують у інфекційному та реанімаційному відділеннях.

Лікарі з Харкова кажуть, що закриття ковідних відділень не чекали – для них це несподіванка та шок. Три десятки пацієнтів вже розвезли з них по інших лікарнях.

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Окремий двоповерховий корпус харківської лікарні №18 торік переобладнали спеціально під COVID-19, тепер тут теж порожньо.

"Та как коллектив? Как всегда: мы уже привыкли к неожиданностям. Но будет четвертая волна – будем открываться. То есть в принципе оборудование все сохраняется. Людей постарались сохранить всех", – каже Валерій Семеняк заступник головного лікаря з господарської роботи.

Ще кілька тижнів тому не вистачало місць і в лікарнях Чернівцяів - хворих із ковідом ушпиталювали до пульмонології та реанімації. Нині в інфекційці лишили менше сотні місць, а пацієнтів зараз два десятки.

"Один лікар залишався на 126 пацієнтів – один на добу. Це три будівлі. Пульмонологи працювали з ковідними пацієнтами як лікарі, а у ЛОР-відділенні в інфекційному корпусі ми працювали, просто таке у нас було навантаження", - ділиться лікарка інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.

У Львові в лікарні швидкої допомоги замість ковідного відділення тепер кардіологічне. Лікуватимуть тут усіх разом – і постковідних і сердечників.

"Зменшилась кількість пацієнтів і немає потреби, щоб було таке велике відділення для коронавірусних хворих, але є пацієнти які потребують постковідноі реабілітації", – каже старша медсестра відділення кардіології Наталія Турко.

А якщо четверта хвиля?..

500 лікарень, і 70 тисяч місць для хворих на коронарвірус – стільки загалом можуть прийняти вітчизняні медзаклади. Медики кажуть, що третя хвиля минула, і в країні тепер усі почали одужувати, але проблеми є.

"Можливо, є завдання показати – шо вже все – ніхто не хворіє, можливо, є завдання показати, що у нас зупинилася смертність від ковіду", – припускає волонтерка Ірина Кошкіна.

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І лікарі, і волонтери в один голос запевняють, що всіх мають долікувати, і хворого пацієнта додому не відправлятимуть.

"Закривають відділення – лікар сказав виписуватися. Ви можете не виписуватися. Напевно, лікарі можуть примусово посадити пацієнта в каталку, вивезти на двір і залишити там. Але ми розуміємо, що цього не відбувається", - каже волонтерка.

У Верховній Раді стверджують, що розгорнути знову ковідні відділення та десятки тисяч місць країна зможе за добу.

"Вони не закриваються, вони не зносяться бульдозером. Вони просто переходять на нормальне лікування, звичайних людей, зі звичайними хворобами. Як тільки, не дай боже, будемо мати наступну хвилю, за півхвилини ці відділення знову стають ковідними", – переконує голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький.

Наступну хвилю коронавірусу в Україні медики прогнозують вже восени.

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