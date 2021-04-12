В Україні модернізують систему профтехосвіти – Гришина

Незабаром Рада має ухвалити новий закон про професійно-технічну освіту замість того, який діє з 1998 року

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина заявила, що незабаром Верховна Рада має ухвалити новий закон про професійно-технічну освіту.

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Про це вона написала у Facebook.

"Зараз Міністерство освіти і науки робить все, щоб не тільки зберегти діючі профтехучилища, а також разом з місцевою владою створити на місцях навчально-практичні центри, де молодь може здобути професійні навички. Але їх зусиль замало. Тут потрібна активна участь багатьох міністерств і відомств, а також самих роботодавців. Крім того, Верховна Рада має ухвалити новий закон про професійну (професійно-технічну) освіту замість закону, який діє з 1998 року", - зауважила Гришина.

За її словами, саме тому президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну терміново розробити програму модернізації,системи професійної освіти. Оскільки, за останні 15 років в Україні чисельність закладів професійно-технічної освіти скоротилась майже вдвічі.

"В результаті такої кричущої бездіяльності минулої влади сьогодні в країні створилась катастрофічна ситуація, коли діючі підприємства, сільськогосподарське виробництво, малий і середній бізнес, фермерські господарства відчувають гострий дефіцит, перш за все, в кваліфікованих робітниках", - написала вона.

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На її думку, саме тому підприємства змушені набирати людей з вулиці, які не володіють необхідними знаннями та навиками.

"При цьому бюджет не отримує податки, а самі працівники не мають ніякого соціального захисту. Тому не дивно спостерігати низьку якість робіт і непоодинокі випадки травматизму", - написала Гришина.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти і науки збирається розробити функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. На електронному сервісі "Дія" хочуть надавати всю необхідну інформацію для абітурієнтів.

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