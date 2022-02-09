В Україні можуть змінитись COVID-сертифікати – подробиці (фото)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розкрив деталі

COVID-сертифікати можуть бути змінені. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікатах. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Що може змінитись?

Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". Там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.

Як вам такий дизайн сертифіката про бустер? – написав у пості міністр.

Можливий новий дизайн бустерного сертифіката

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Чому з "Дії" зник COVID-сертифікат і що робити

В Україні дедалі частіше скаржаться, що у програмі "Дія" не відображається сертифікат про вакцинацію. Проблема стала поширенішою після того, як розпочалася вакцинація бустерною дозою.

Переважно користувачі "Дії" отримують повідомлення, що "Сертифікат про вакцинацію недоступний" або "На жаль, сталася помилка".