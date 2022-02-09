В Україні можуть змінитись COVID-сертифікати – подробиці (фото)

Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікатах. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Що може змінитись?
Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". Там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.
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Як вам такий дизайн сертифіката про бустер? – написав у пості міністр.
Можливий новий дизайн бустерного сертифіката
Чому з "Дії" зник COVID-сертифікат і що робити
В Україні дедалі частіше скаржаться, що у програмі "Дія" не відображається сертифікат про вакцинацію. Проблема стала поширенішою після того, як розпочалася вакцинація бустерною дозою.
Переважно користувачі "Дії" отримують повідомлення, що "Сертифікат про вакцинацію недоступний" або "На жаль, сталася помилка".
Як відновити сертифікат
- Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію додатку "Дія". Якщо ні – оновіть його.
- Не допомогло? Зверніться до служби підтримки програми.
- Слід пам'ятати, що інформація про щеплення може бути некоректно внесена до електронної системи охорони здоров'я. Це може бути причиною того, що зазначені вище дії не допомогли згенерувати сертифікат. Щоб це виправити, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря, який провів вакцинацію і вніс ваші дані до цієї системи. Він повинен перевірити правильність внесених до Реєстру даних.
Що робити, якщо не підтягується сертифікат COVID із бустером
Щоб отримати сертифікат після бустерної вакцинації, достатньо надіслати запит у додатку "Дія". Зробити це можна першого дня введення дози вакцини проти COVID-19.
Якщо ви після оновлення запиту в додатку отримали два сертифікати, один із яких із зменшеним терміном дії, то в такому разі не варто панікувати.
У додатку відображатимуться два сертифікати. Один – новий, про бустерне щеплення, другий – про дві дози вакцини проти коронавірусу, який у вас був раніше.
COVID-сертифікат бустера не оновлюється автоматично. Тому якщо після вакцинування інформація в додатку не оновилася, то для його генерування необхідно в "Дії" створити та надіслати запит на отримання нового документа. За кілька секунд на вкладці "Документи" з'явиться новий цифровий сертифікат.