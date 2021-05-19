В Україні можуть з'явитися місцеві референдуми: що це значить для українців

У Раді визначили, за що громади зможуть голосувати, а які питання не можна буде піднімати

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В Україні вже прийнято закон про національний референдум, а тепер у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5512 про місцевий референдум, який дозволить жителям окремих населених пунктів виносити проблемні питання на голосування.

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Як розповів віцеспікер ВР і співавтор документа Руслан Стефанчук, над законопроектом працювали робоча група з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя, народні депутати, представники міністерств, громадських організацій та науковці.

"Ми отримали безліч відгуків, пропозицій, на основі яких вдосконалили напрацьоване й запропонували народу дієвий механізм безпосереднього впливу на місцеву владу", – сказав він.

Основні положення законопроєкту

На місцевий референдум виносяться питання, пов'язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади (наприклад, затвердження статуту територіальної громади або зміни до нього, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і т.д.).

На голосування не можуть бути винесені питання, які суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади (наприклад, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги тощо).

Ініціювати референдум можуть: територіальна громада (не менше 10% виборців); сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова.

Можна винести тільки одне питання з варіантами відповідей "так" чи "ні".

Брати участь у референдумі зможуть повнолітні громадяни України, виборча адреса яких відноситься до території цієї громади.

Місцевий референдум не може призначатися і проводитися в разі введення в Україні або в регіонах воєнного чи надзвичайного стану.

Рішення місцевого референдуму є обов'язковим для виконання. Воно може бути змінено тільки через такий же референдум, але не раніше, ніж через три роки з дня його прийняття.

Читайте також в нашому блозі політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика про те, чим так важливий референдум.