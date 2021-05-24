В Україні можуть визнати ХАМАС терористичною організацією

Бойовики ХАМАС тільки в травні випустили по Ізраїлю тисячі ракет, що призвело до руйнувань і загибелі мирних жителів

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання в Україні ХАМАС терористичною організацією. Відповідний документ оприлюднений на сайті парламенту.

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Автори документа нагадали, що на сьогодні ХАМАС визнають терористичною організацією Євросоюз, Ізраїль, Канада, США і Японія.

Тільки з 10 травня бойовики цієї радикальної ісламської організації випустили із сектору Газа тисячі ракет по ізраїльських містах, що призвело до руйнувань і загибелі мирних жителів.

Що передбачає документ:

вжити заходів щодо перешкоджання діяльності на території України ХАМАС і протидії фінансуванню її терористичної діяльності у світі;

генеральний прокурор має негайно звернутися до суду із заявою про визнання діяльності ХАМАС терористичною і про притягнення організації до відповідальності за терористичну діяльність;

Кабінет Міністрів має розробити і подати в парламент законопроєкт про порядок визнання організацій, що діють на території іноземних держав, терористичними.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з 21 травня Ізраїль і бойовики ХАМАС уклали перемир'я. За даними палестинської сторони, на цей момент у секторі Газа загинули щонайменше 227 осіб.

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Дивіться відео, як Ізраїль знищив черговий штаб бойовиків ХАМАС у секторі Газа.