В Україні можуть продовжити карантин після 30 червня

В Україні можуть продовжити карантин і після 30 червня. Рішення прийматимуть виходячи з ситуації з коронавірусом у країні.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Крім того, за його словами, Київ і Київська область найближчим часом можуть вийти з "червоної зони", але це залежить від показників.
Також міністр закликав українців дотримуватися правил карантину. Він підкреслив, що зараз усе залежить від людей.
Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно цього дня віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності на COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.
Також ми розповідали, чому Україна постійно вводитиме карантини.
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