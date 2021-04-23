В Україні можуть продовжити карантин після 30 червня

У Кабміні заявили, що в Україні можуть продовжити карантин і після 30 червня, але рішення прийматимуть виходячи з епідеміологічної ситуації

В Україні можуть продовжити карантин і після 30 червня. Рішення прийматимуть виходячи з ситуації з коронавірусом у країні.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Крім того, за його словами, Київ і Київська область найближчим часом можуть вийти з "червоної зони", але це залежить від показників.

Також міністр закликав українців дотримуватися правил карантину. Він підкреслив, що зараз усе залежить від людей.

Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно цього дня віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності на COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

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Також ми розповідали, чому Україна постійно вводитиме карантини.

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