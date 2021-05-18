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В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"

18 травня, 20:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Міноборони ще торік почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, каже Андрій Таран

/ Фото: Reuters

Міністерство оборони України розглядає можливості придбання протиракетної системи на кшталт "Залізного купола", який вже 10 років захищає населення Ізраїлю від атак терористів.

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Про це на підприємстві "Мотор Січ" заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє Укрінформ.

За його словами, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони.

"Залізний купол" – один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола", – сказав Таран.

Нагадаємо, Палестина випустила по Ізраїлю з території сектора Газа 3100 ракет за останній тиждень. Більша частина з них була збита системою "Залізний купол". При цьому 439 ракет нібито дали осічку і впали на палестинській території, убивши 20 палестинців.

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Також писалося, що "Залізний купол" – одна з найбільш засекречених і дорогих військових розробок у світі. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

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В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"
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Розробкою займалася компанія Rafael Advanced Defense System LTD – приватна фірма, пов'язана зі збройними силами Ізраїлю. Створювали "Залізний купол" в основному на американські гроші – це близько 200 млн доларів.

Створення системи почалося 2006 році через конфлікт між Ізраїлем та групою ліванських ісламістів "Хезболла". Тоді бойовики випустили тисячі снарядів, в результаті чого десятки громадян загинули, а країні було завдано масштабних збитків.

Перша батарея була розгорнута 2011 року в районі Беер-Шева на півдні країни. У той час місто з населенням в 200 тис. людей піддавалося ракетному обстрілу з сектору Газа.

Друга з'явилася в тому ж році, а 1 вересня батарея прикрила від обстрілів місто Ашдод. Надалі "Залізний купол" розгорнули в районі міст Ейлат, Хайфа, Цфат, Тель-Авів та інших.

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Сьогодні по всьому Ізраїлю задіяні 10 мобільних блоків, їх час від часу перевозять по країні. За даними компанії-розробника, кожна з цих установок здатна перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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