Русский
$ 27,85
33,78
  1. Новини України

В Україні можна буде записатися на вакцинацію від COVID-19: коли запустять сайт

22 лютого, 14:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцина з'явиться незабаром

З березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

Реклама

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба Офісу президента.

За словами Володимира Зеленського, вакцина в Україні з'явиться вже незабаром і від держави вона буде безкоштовною.

Серед перших на вакцинацію військові лікарі і учасники ООС. Так само, як і медики на передовій боротьби з COVID-19, люди похилого віку та інші громадяни з групи ризику.

В тренді
У Ляшко померла улюблена собака Ніка (фото)

До речі, Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих і прокоментував поставки в Україну.

Реклама

19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусупро додаткові дози.

Наразі в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

постачання вакцина коронавірус Михаил Федоров
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україну повертається 20-градусний мороз: де і коли сильно похолодає
В Україну повертається 20-градусний мороз: де і коли сильно похолодаєУкраїна
"Трамвайний дрифт" в Харкові: вагони зійшли з рейок, зносили стовпи й дерева (фото)Україна
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?Фінанси
Долар в Україні подешевшав. Купувати чи продавати валюту?
Долар в Україні подешевшав. Купувати чи продавати валюту?Фінанси
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік тому
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік томуЕкономіка
Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)
Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти