В Україні можна буде записатися на вакцинацію від COVID-19: коли запустять сайт

З березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба Офісу президента.
За словами Володимира Зеленського, вакцина в Україні з'явиться вже незабаром і від держави вона буде безкоштовною.
Серед перших на вакцинацію військові лікарі і учасники ООС. Так само, як і медики на передовій боротьби з COVID-19, люди похилого віку та інші громадяни з групи ризику.
До речі, Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих і прокоментував поставки в Україну.
19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусупро додаткові дози.
Наразі в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
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