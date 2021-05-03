В Україні після Великодня знизилася кількість нових хворих на COVID-19

Жорсткий карантин в Україні скасували, і на свята українці не дуже дотримувалися правил

В Україні за минулу добу виявили 2758 нових хворих на COVID-19, але в водночас видужалих виявилося ще більше. Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Тепер за весь час епідемії в Україні вже 2 085 938 заражених. Відзначимо, що 1 травня було виявлено 5094 випадки "корони".

За неділю померли 154 українці (з початку епідемії 44 750). Вилікуватися вдалося 5550 хворим (усього 1 681 815).

Як ми вже писали, незважаючи на недавню третю хвилю епідемії, на Великдень люди категорично відмовилися дотримуватися карантинних правил. У Лаврі зовсім забули про коронавірус під час святкових богослужінь. У храмі зібралося багато людей, які стояли без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

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Нагадаємо, Україна може опинитися на першому місці зі смертей від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися в кінці травня.

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