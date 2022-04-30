У РНБО попередили українців про провокації РФ на поминальні дні

У поминальні дні бажано відмовитися від відвідування кладовищ

В Україні на поминальні дні можуть бути провокації з боку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час поминальних днів в Україні можливі провокації російських окупантів. Про це в Telegram-каналі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО

Цього року Радониця, або в народі – батьківська субота, припадає на 3 травня, але українці, залежно від регіону проживання, найчастіше приходять вшанувати пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Саме в цей період російські окупанти можуть влаштувати обстріл.

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Минулими вихідними під час світлого свята – Великодня окупанти вкотре довели, що для них немає нічого святого, та здійснили обстріл мирного населення крилатими ракетами по всій території України.

Тому у РНБО попереджають, що у зв'язку з можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні бажано:

утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;

при оголошенні повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

У православному церковному календарі існують особливі дні поминання. батьківські суботи . Щороку поминальні дні можуть припадати на різні дати, тому що вони залежать від головного християнського свята – Великодня.

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Батьківські суботи 2022

3 травня – свято Радониця, коли живі діляться з померлими радісною звісткою про перемогу Христа над смертю та здобуття вічного життя. Радониця завжди випадає на вівторок, дев'ятий день після Великодня. Але вже з другого тижня після Воскресіння Христового люди починають поминати померлих родичів.

– свято Радониця, коли живі діляться з померлими радісною звісткою про перемогу Христа над смертю та здобуття вічного життя. Радониця завжди випадає на вівторок, дев'ятий день після Великодня. Але вже з другого тижня після Воскресіння Христового люди починають поминати померлих родичів. 11 червня – Троїцька субота. Це Вселенська поминальна субота, бо цього дня згадують не лише своїх померлих родичів, а й усіх християн, які жили на Землі. У церквах проводять заупокійні служби, а могили на цвинтарях прикрашають свіжою зеленню та квітами.

– Троїцька субота. Це Вселенська поминальна субота, бо цього дня згадують не лише своїх померлих родичів, а й усіх християн, які жили на Землі. У церквах проводять заупокійні служби, а могили на цвинтарях прикрашають свіжою зеленню та квітами. 5 листопада – Дмитрівська поминальна субота відзначається напередодні святого Дмитра Солунського. Також цей день присвячений пам'яті переможцю Куликовської битви Дмитра Донського та поминанню душ воїнів, які загинули у битві.

Цвинтарі краще не відвідувати

У Гостомелі Київської області цвинтарі на поминальні дні будуть закриті. Все через небезпеку мінування.

У місті Тростянці Сумської області, яке звільнили від російських військ, окупанти замінували безліч об'єктів, серед яких – цвинтар.

Міська влада просить киян утриматися від відвідування кладовищ на період воєнного стану.

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Крім того, мешканців Миколаєва закликали не відвідувати цвинтарі у поминальні дні в умовах воєнного стану.