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В Україні на завтра оголошено штормове попередження

31 липня 2021 15:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Укргідрометцентр попереджає про грози, пориви вітру до 15-20 м/с, а також про град

Вируватиме негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Вируватиме негода. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні завтра, 1 серпня, синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Але погана погода буде не у всіх регіонах.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень 1 серпня в західних областях передають грози, місцями град і шквали 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий).

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

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Штормове попередження оголошено в Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях.

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Крім того, народний синоптик поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Також нещодавно ми писали про те, що Ірпінь (місто в Київській області) накрили дощі з грозами.

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