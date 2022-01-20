В Україні розпочався новий спалах коронавірусу – Ляшко

В Україні розпочався наступний спалах СOVID-19. Вчора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий, ніж раніше.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.
"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.
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Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є захід України.
"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.
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Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала подання щодо запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.
Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.
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