В Україні почали діяти нові правила карантину – що потрібно знати

З 20 вересня адаптивний карантин в Україні працює за новими правилами

Новими правилами передбачено привілеї для вакцинованих. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 20 вересня, вступили в силу нові карантинні норми. Зокрема, після виходу із "зеленої зони" вакциновані українці зможуть уникнути обмежень.

Відповідну постанову №954 від 13 вересня 2021 раніше було оприлюднено на сайті уряду. "Сьогодні" зібрали всю необхідну інформацію.

Правила карантину в зонах

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В "зеленій зоні" залишаються найменш суворі правила карантину. Обов'язково тільки носити маски в громадських приміщеннях і транспорті.

В "жовтій зоні" людям теж потрібно носити маску в приміщенні і дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Крім того, є певні заборони:

масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метра площі;

заповненість кінозалів і залів інших установ культури не повинна перевищувати 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів в розрахунку не більше 1 людина на 10 квадратних метрів,

очна робота установ освіти не дозволена. Крім тих, де у 80% персоналу є жовтий або зелений COVID-сертифікат.

У "помаранчевій зоні" діятимуть усі обмеження "жовтої зони". Однак місцева влада може вводити і нові правила. Реклама Незважаючи на те, що в "червоній зоні" діють найсуворіші правила, їх тепер можна обійти. Обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу і відвідувачів зелених COVID-сертифікатів. В іншому випадку, крім обов'язкової наявності маски в приміщенні і дотримання дистанції, заборонена робота: закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,

ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів,

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

закладів освіти, крім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки,

закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Бізнес буде працювати без обмежень, якщо 80% працівників матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат.

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Мова йде про:

масові заходи,

кінотеатри,

театри,

музеї,

спортзали,

басейни.

Як зазначили в МОЗ, кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованих, або дотримуватися всі карантинні обмеження, залишається за власником.

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COVID-сертифікати

Таких сертифікатів буде два: "жовтий" або "зелений". Документ буде містити дані про вакцинацію, а також про негативний тест (діє 72 години) або одужання.

"Жовтий" сертифікат буде видаватися після першого щеплення, а "зелений" – після другого. COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі.

Перетин кордону

Наявність "жовтого" або "зеленого" ваучера або одужання від COVID-19 звільняє від необхідності проходити самоізоляцію. Це стосується і тих, хто прибувають з тимчасово окупованих територій.

Школи

У разі введення "жовтої зони" школи зможуть працювати лише за умови наявності жовтого сертифіката у 80% педагогів. У "червоній зоні" для роботи шкіл умови посилюються – у 100% педагогів мають бути зелені паспорти. При цьому, від школярів вакцинація не потрібна.

Транспорт

Нові правила не передбачають обмеження для транспорту. Перевіряти наявність сертифікатів у пасажирів не будуть. При цьому, водії повинні бути вакциновані.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже в 10 областях перевищено показники.

Також нагадаємо, Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ привели до міжнародних стандартів.