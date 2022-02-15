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В Україні почали використовувати "Молнупіравір" від COVID-19: як отримати препарат

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 08:10
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Препарат від коронавірусу "Молнупіравір" вдвічі зменшує ризик госпіталізації
Таблетки від коронавірусу призначають лише сімейні лікарі
Таблетки від коронавірусу призначають лише сімейні лікарі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну вже прибули перші 60 тисяч курсів препарату від коронавірусу "Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Цей препарат заборонено на продаж, він не повинен з'явитися в аптеках.

Про це пише ТСН .

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Коли варто призначати "Молнупіравір"

Перші українські пацієнти вже отримали препарат "Молнупіравір".

"Завдяки цьому препарату припиняється побудова нових молекул РНК, тобто вірус перестає розмножуватися в клітинах і таким чином припиняється інфікування нових клітин", - сказала лікар-імунолог, доктор медичних наук Алла Волох.

Таблетки важливо призначити у перші 5 днів інфікування.

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Кому призначають препарат:

  • хворим на діабет,
  • людям із серцево-судинними захворюваннями,
  • людям з надмірною вагою,
  • українцям віком від 60 років.

Де можна отримати препарат

"Молнупіравір" заборонено до продажу. Препарат не повинен з'явитись в аптеках – єдине джерело, де може отримати його пацієнт – це сімейний лікар і він повинен надати препарат безкоштовно.

"Якщо його (ліки "Молнупіравір" – Ред.) можна буде застосовувати всім, кому це рекомендовано, насамперед особам груп ризику, є надія, що противірусні препарати разом із вакцинацією зможуть вплинути на перебіг пандемії", - зазначає Волоха.

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"Молнупіравір" вдвічі зменшує ризик госпіталізації.

Ефективність препарату раніше

У дослідженнях "Молнупіравіру" брали участь 775 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Їхні результати виявилися такими:

  • було госпіталізовано 7,3% учасників дослідження, які отримали ліки;
  • при цьому з тих, хто отримав плацебо (таблетку-пустушку), у лікарні опинилися 14,1% пацієнтів;
  • у групі пацієнтів, які отримали "Молнупіравір", ніхто не помер, проте від наслідків коронавірусу пізніше померли вісім пацієнтів, яким дали плацебо.

У листопаді 2021 року сам виробник визнав що таблетки не настільки ефективні, як сподівалися спочатку. Але на початку січня виробник Merck заявляв, що їхній препарат ефективний для лікування захворювання, викликаного новим штамом омікрон.

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