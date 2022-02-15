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В Україні почали масово торгувати тривожними валізами: скільки коштують і чи треба купувати

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 07:51
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Знайти та купити "тривожні валізи" можна на сайтах безкоштовних оголошень
Ціни на "тривожні валізки" стартують від 500 гривень/Колаж: "Сьогодні"
Ціни на "тривожні валізки" стартують від 500 гривень/Колаж: "Сьогодні"

За останні кілька днів в Україні зросла кількість пропозицій щодо продажу так званих "тривожних валіз". Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Скільки коштує "валіза"?

"Сьогодні як ніколи актуальна "тривожна валізка", — з таких слів починають свої оголошення багато продавців. Свій товар на сайтах безкоштовних оголошень вони пропонують за цінами, що стартують від 500 грн. За одну із найукомплектованіших "валіз", зокрема й газовим пальником та необхідними для виживання інструментами, продавець запросив 4900 грн. Варто зауважити, що більшість оголошень про продаж з'явилися за останні 2-3 дні.

"Купивши таку "валізу" людина не "закриє" в ній свої страхи. Але в когось, можливо, знизиться почуття тривоги", — каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Ольга Плетка.

За її словами, наявність такої валізки може дати відчуття тимчасової захищеності. До цього вона додає, що тим, хто все ж вирішив придбати набір, радить вибирати такий, де продуктів і води — як мінімум на три доби.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації

  1. Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких.
  2. Копії документів, які зазначені вище.
  3. Банківські картки та невеликий запас готівки.
  4. Дублікати ключів від будинку та авто.
  5. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
  6. Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації.
  7. Ліхтарик із запасними батарейками для нього.
  8. Компас і годинник. Краще водонепроникні.
  9. Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
  10. Сигнальні засоби (свисток).
  11. Рулон широкого скотчу.
  12. Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
  13. Блокнот і олівець.
  14. Нитки та голки.
  15. Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
  16. Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном).
  17. Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька паковань сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби особистої гігієни.
  18. Приладдя для дітей.
  19. Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
  20. Запас їжі на декілька днів (все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається). Питна вода на перший час.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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