В Україні почали вакцинацію людей старших за 65 – які ризики і що потрібно знати перед щепленням

В Україні почалася вакцинація людей старших за 65 років. Лікарі вже почали обдзвонювати своїх пацієнтів і записувати на щеплення. Як буде відбуватися вакцинація літніх людей і що треба знати про протипоказання і побічні ефекти, розібрався "Сьогодні".
Як і де записатися на вакцинацію?
Записом на вакцинацію займаються сімейні лікарі. Медики вже почали обдзвонювати пацієнтів, з якими підписано декларацію. Пропонують записатися на щеплення.
Насамперед вакцинують літніх з хронічними хворобами – на цукровий діабет, серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів дихання і нирок. Якщо сімейний лікар ще не дзвонив, а є бажання зробити щеплення швидше – можна зателефонувати йому самостійно.
"Вакцинація моїх пацієнтів призначена на п'ятницю. Вакцинація добровільна, ніхто нікого не примушує. Пацієнти самі мені телефонують цікавляться, і я обзвонюю. Я б сказав, що люди віком 65 і старші, напевно найактивніші – їм сказали йти вакцинуватися – вони приходять. На всі питання стосовно вакцини – відповідаємо, розвіюємо всі страхи", – розповідає Роман Дяченко, сімейний лікар з м. Христинівка, Черкаської області.
Інший варіант запису – через пункти вакцинації по всій країні. Найближчий пункт вакцинації і телефон для запису можна знайти за посиланням.
Навіщо вакцинація людям старшим за 65 років?
Люди старшого віку більше ризикують захворіти на COVID-19 у важкій формі. В українські лікарні найбільше потрапляє хворих на коронавірус у віці від 60 років. Також летальність вища в цій віковій групі.
Жодна з вакцин не дає 100% гарантії, що людина не захворіє на COVID-19. Однак всі вакцини, допущені до використання, допомагають уникнути важкої форми коронавірусу й госпіталізації.
Люди старші за 65 років частіше вмирають від COVID-19, ніж інші. Статистика за рік по Україні. Дані: НСЗУ.
Які протипоказання для людей старших за 65 років?
Вік – не протипоказання для вакцинації проти COVID-19. Якраз навпаки, саме люди старшого віку в групі ризику тяжкого перебігу хвороби. Саме вони ризикують померти через COVID або його ускладнення. Тому людей старшого віку вакцинують швидше за інші категорії. Це пріоритетна група вакцинації.
Вакцинація протипоказана тим, у кого алергія на будь-який з компонентів вакцини або була важка алергічна реакція на першу дозу. Не вакцинують і тих, хто прийшов з температурою (вище 38 градусів).
До того ж застуда або нежить з температурою менше 38°C не є перешкодою для вакцинації, відзначається в збірнику Міністерства охорони здоров'я "100+ відповідей на питання про вакцинацію проти COVID-19". Але оскільки це можуть бути ознаки COVID-19, то людей з подібними симптомами не рекомендується запрошувати на вакцинацію.
Обмеження за віком вказані в інструкції до кожної вакцини. Обмеження стосуються тільки людей молодших за 18 років.
Чи всі вакцини підходять для щеплення людей 65+?
В Україні є три вакцини:
- AstraZeneca (індійського та корейського виробництва),
- Pfizer (Comirnaty),
- CoronaVac.
Похилий вік – не є протипоказанням для жодної. Ми вивчили інструкції до кожної вакцини і ось що говориться про щеплення людей старших за 60 років.
В інструкції AstraZeneca (CoviShield) сказано, що побічні реакції у людей похилого віку спостерігалися рідше, і зазвичай вони були легкої форми.
З 24 лютого по 25 квітня в Україні зафіксували 1043 (0,22%) повідомлень про реакції після введення вакцини у всіх вікових групах. Сюди входить біль в місці ін'єкції, температура та інші побічні реакції.
На Pfizer (Comirnaty), згідно інструкції, у людей старшого віку було найменше реакцій на вакцину. Найпоширеніші: біль у місці уколу, стомлюваність, головний біль, озноб, біль у м'язах і суглобах, які минали через день-два.
З 18 по 25 квітня в Україні зафіксували одну (0,004%) побічну реакцію після введення вакцини.
/ Фото: Flickr
Згідно інструкціїCoronaVac, вакцину можна вводити людям старшим за 65 років. Проте наголошується, що доказів ефективності для людей старших за 60 ще недостатньо, в порівнянні з іншими віковими групами. А під час вакцинації має враховуватися стан здоров'я людини старшої за 60 й оцінюватися необхідність проведення вакцинації цим препаратом.
Серйозних побічних реакцій під час випробувань вакцини не спостерігалося. Серед протипоказань – серйозні неконтрольовані хронічні захворювання.
CoronaVac з обережністю потрібно вводити людям з діабетом, еклампсією, епілепсію, психічними захворюваннями, низьким рівнем тромбоцитів і геморагічню хворобою.
Перед записом на вакцинацію, сімейний лікар має оцінити здоров'я пацієнта.
З 13 по 25 квітня в Україні зафіксували одну (0,003%) побічну реакцію після введення вакцини.
Який ризик тромбозів?
Не доведено, що вакцини – причина тромбозів.
Однак виробники вакцин вказують, що препарат потрібно з обережністю вводити людям з низьким рівнем тромбоцитів.
CoviShield мають з обережністю призначати людям з тромбоцитопенією (низьким рівнем тромбоцитів), будь-якими порушеннями згортання крові і людям на антикоагулянтній терапії.
Coronovac з обережністю слід вводити з низьким рівнем тромбоцитів і геморагічною хворобою.
Нагадаємо, 28 квітня, в Україні відкрили 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Всі пункти будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу