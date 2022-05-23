В Україні розпочався дефіцит солі: названо причину

Україні доведеться закуповувати сіль за кордоном до кінця бойових дій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україні доведеться ввозити більше солі із-за кордону. Найбільше в Європі підприємство із солевидобутку ДП "Артемсіль" зупинило роботу через бойові дії. Дефіцит солі вже відзначається по всій Україні, розповів голова підприємства Віктор Юрін в інтерв'ю "Вільному радіо".

За його словами, запаси готової продукції було вивезено ще у квітні.

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"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу", — сказав Юрін.

Обстріл "Артемсолі"

Підприємство не працює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Йдуть постійні обстріли, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі попадання в копальні, матеріальний склад. Загиблих та поранених не було.

"Виробничий процес неможливий. Ми ж не наражатимемо людей на небезпеку. Тим більше, більшість жителів Соледара, співробітників ДП "Артемсоль" вже евакуювалися. Більшості працівників адміністрації, ІТП (інженерно-технічних працівників— ред.) немає на місці", — розповів Юрін.

За словами Віктора Юріна, підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію. Вузлову станцію, куди підтягували вагони, постійно обстрілюють. На машинах можна підвозити лише незначну частину продукції. Запас готової продукції із ДП "Артемсіль" вивезли ще у квітні до торговельних мереж, каже він.

Дефіцит в Україні

Сіль з "Артемсолі" стала дефіцитом і зникла з прилавків магазинів по всій Україні. Це може стати проблемою для господарок, які заготовляють консервацію. У засолюванні використовують саме кухонну кам'яну сіль, морська ж надто збагачена мінералами, не всі з яких підходять для процесу консервації.

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Керівник ДП "Артемсоль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її треба виготовляти. У якихось магазинах вона, напевно, є. Я у Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з'явилася турецька, румунська сіль... Поки ведуться бої, доведеться замінювати нашу сіль імпортованою", — сказав він.

З його слів, зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.

"Ми були найбільшим підприємством із видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", — додав Юрін.

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