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В Україні починають відключати опалення, але погода може піднести сюрприз

29 березня, 17:21

Сергій Мартинець , Ксенія Середа

В одному з міст на заході країни опалювальний сезон завершився вже сьогодні

Деякі міста України вже починають відключати опалення. Хоча ці плани може порушити погода – після кількох днів тепла знову трохи похолодає.

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Так, в Дніпрі батареї можуть охолонути вже з 1 квітня. Підготовчі роботи почали в Сумах, Кропивницькому та Харкові. А ось в Хусті, що на Закарпатті, опалювальний сезон завершився вже сьогодні.

Відзначимо, що умовою для закінчення опалювального сезону є середньодобова температура повітря не менше 8 градусів тепла, причому цей параметр повинен спостерігатися протягом п'яти днів поспіль.

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А ось синоптики кажуть, що після кількох теплих днів, в Україні знову буде прохолодно, очікується навіть сніг з дощем:

  • вдень майже в усіх областях, крім західних, пройде невеликий дощ;
  • температура коливатиметься від 7 до 12 тепла вдень, і до -1 – вночі;
  • на заході ще холодніше – від 0 до 5 морозу;
  • у Києві мокрий сніг і 11 градусів тепла.
Відео: Сьогодні

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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погода опалення опалювальний сезон прогноз погоди

Джерело: Сьогодні

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