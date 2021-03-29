В Україні починають відключати опалення, але погода може піднести сюрприз

В одному з міст на заході країни опалювальний сезон завершився вже сьогодні

Деякі міста України вже починають відключати опалення. Хоча ці плани може порушити погода – після кількох днів тепла знову трохи похолодає.

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Так, в Дніпрі батареї можуть охолонути вже з 1 квітня. Підготовчі роботи почали в Сумах, Кропивницькому та Харкові. А ось в Хусті, що на Закарпатті, опалювальний сезон завершився вже сьогодні.

Відзначимо, що умовою для закінчення опалювального сезону є середньодобова температура повітря не менше 8 градусів тепла, причому цей параметр повинен спостерігатися протягом п'яти днів поспіль.

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А ось синоптики кажуть, що після кількох теплих днів, в Україні знову буде прохолодно, очікується навіть сніг з дощем:

вдень майже в усіх областях, крім західних, пройде невеликий дощ;

температура коливатиметься від 7 до 12 тепла вдень, і до -1 – вночі;

на заході ще холодніше – від 0 до 5 морозу;

у Києві мокрий сніг і 11 градусів тепла.

Відео: Сьогодні

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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