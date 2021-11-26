В Україні почнуть масово виробляти COVID-вакцини: де і коли

Там також планують налагодити виробництво вакцин проти грипу та поліомієліту

Завод у Харкові має потужності для того, щоб розливати понад 30 млн доз вакцини в рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко перебуває з візитом на заводі "Лекхім-Харків". Він заявив, що в Україні є вітчизняні потужності для масового виробництва найбільш необхідних вакцин.

Про це Ляшко написав в своєму Facebook.

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Що зараз виробляють на заводі

Лекхім виготовляє понад 950 млн готової продукції на рік – таблетовані форми, супозисторії та ін'єкційні препарати.

За словами Ляшка, виробництво автоматизоване та роботизоване. Людський фактор зведено до мінімуму.

Чи можливе там виробництво вакцин

Міністр переконаний, що на заводі зможуть налагодити власне виробництво і вакцин, і розширити виробництво інших, наприклад антибактеріальних, препаратів.

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"Незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо", – заявив Ляшко.

Відповідну ініціативу обговорили з керівництвом підприємства.

Які вакцини хочуть виробляти

Запуск лінії виробництва вакцин планують по 3 позиціях:

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антиковідна вакцина,

вакцина проти грипу,

вакцина проти поліомієліту.

"Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування", – пояснив Ляшко.

Він додав, що потужності Лекхіму дозволятимуть розливати понад 10 тисяч доз вакцини за годину та понад 30 млн доз в рік.

Коли почнеться виробництво

Опрацьовується як власне виробництво української вакцини (працюють з нашими науковими інституціями над новим способом інактивації вірусу), так і по технології in bulk (розлив та фасування готового продукту).

"Запуск вже у 2022 році", – анонсував міністр.

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