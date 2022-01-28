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В Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 років? Відповідь МОЗ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 13:54
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На сьогодні в Україні роблять щеплення від коронавірусу дітям від 12 років та старше
За добу в країні коронавірус виявили у 5 341 дитини / Колаж "Сьогодні"
За добу в країні коронавірус виявили у 5 341 дитини / Колаж "Сьогодні"

В Україні дозволено вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років. Однак, якщо виробники вакцин внесуть зміни до інструкції, то МОЗ не ставитиме блок і вакцинуватиме дітей від 5 років.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко .

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"Жоден виробник вакцини на сьогодні не вніс зміни до інструкцій зареєстрованих імунобіологічних препаратів, які використовуються для вакцинації проти COVID-19, щоб дати можливість дітям від 5 до 12 років вакцинуватися", – каже Віктор Ляшко.

На сьогодні в Україні вакцинують дітей віком від 12 років та старших. Відповідні препарати зареєстровані в державі.

" Відповідні зміни до інструкцій було внесено. Якщо дозволять вакцинувати дітей від 5 років, то ми точно не ставитимемо блок, щоб розширити контингент українців, що підлягають щепленню ", – додав Віктор Ляшко.

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Чим можна вакцинувати дітей

Щеплення неповнолітніх від COVID-19 можна проводити вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

"Вакцина Comirnaty пройшла всі необхідні дослідження для дітей 12-17 років, які довели її ефективність та безпеку. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років", – повідомляють у МОЗ.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

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Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання дітям від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, таких як США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

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