В Україні справжній "ялкопад" через негоду. Де впали новорічні дерева (фото, відео)

На території країни вирував шквальний вітер, але під час падіння дерев ніхто не постраждав

У деяких містах ялинки вирішили не встановлювати повторно, а демонтувати їх / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. У багатьох містах сильний вітер повалив головні новорічні ялинки. У деяких центрах їх відновлюватимуть, а десь просто демонтують.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, де в Україні через вітер звалилися новорічні ялинки.

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Полтавська область

У Лубнах Полтавської області на центральній площі через сильний вітер впала частина новорічної ялинки, яку змонтували з живих дерев. Фото та відео інциденту очевидці опублікували у соціальних мережах.

Люди жартують, що тепер святкове дерево схоже на шапку Гаррі Поттера.

У Лубнах на Полтавщині сильний вітер звалив новорічну ялинку. Фото: соцмережі

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Чернігівська область

У Носівці Чернігівщини від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати її назад не будуть, а просто розберуть.

У Носівці впала ялинка. Фото: Facebook

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Також упала ялинка і у центрі Коропа Чернігівської області. Кран прибирав гілки дерева, але знову встановлювати головну красуню вже не будуть.

Під час падіння дерев ніхто не постраждав.

У Коропі впала ялинка. Фото: Facebook

Сумська область

Також сильного вітру не витримала новорічна ялинка у місті Кролевець.

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

Прямо у центрі міста Білопілля Сумської області від сильних поривів вітру впало святкове дерево.

У місті Білопілля впала ялинка. Фото: соцмереж

Львівська область

У Пустомитах також впала ялинка. Місцеві жителі стверджують, що причиною могло стати погане кріплення.

У Пустомитах упала ялинка. Фото: соцмережі

Негода знову накриє Україну?

Сьогодні, 15 січня, у країні знову прогнозують сильний вітер.Вдень його пориви сягатимуть 15-20 м/с. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпеки.

Також на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У зв'язку із цим оголошено третій рівень небезпеки.

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