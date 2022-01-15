Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну ⚽ МанСіті - Челсі: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні справжній "ялкопад" через негоду. Де впали новорічні дерева (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 січня, 12:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На території країни вирував шквальний вітер, але під час падіння дерев ніхто не постраждав
У деяких містах ялинки вирішили не встановлювати повторно, а демонтувати їх / Колаж "Сьогодні"
У деяких містах ялинки вирішили не встановлювати повторно, а демонтувати їх / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. У багатьох містах сильний вітер повалив головні новорічні ялинки. У деяких центрах їх відновлюватимуть, а десь просто демонтують.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, де в Україні через вітер звалилися новорічні ялинки.

Реклама

Полтавська область

У Лубнах Полтавської області на центральній площі через сильний вітер впала частина новорічної ялинки, яку змонтували з живих дерев. Фото та відео інциденту очевидці опублікували у соціальних мережах.

Люди жартують, що тепер святкове дерево схоже на шапку Гаррі Поттера.

У Лубнах на Полтавщині сильний вітер звалив новорічну ялинку. Фото: соцмережі
У Лубнах на Полтавщині сильний вітер звалив новорічну ялинку. Фото: соцмережі

Реклама

Чернігівська область

У Носівці Чернігівщини від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати її назад не будуть, а просто розберуть.

У Носівці впала ялинка. Фото: Facebook
У Носівці впала ялинка. Фото: Facebook

Реклама

Також упала ялинка і у центрі Коропа Чернігівської області. Кран прибирав гілки дерева, але знову встановлювати головну красуню вже не будуть.

Під час падіння дерев ніхто не постраждав.

У Коропі впала ялинка. Фото: Facebook
У Коропі впала ялинка. Фото: Facebook

Сумська область

Також сильного вітру не витримала новорічна ялинка у місті Кролевець.

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж
У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж
У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж
У місті Кролевець упала ялинка. Фото: соцмереж

Прямо у центрі міста Білопілля Сумської області від сильних поривів вітру впало святкове дерево.

У місті Білопілля впала ялинка. Фото: соцмереж
У місті Білопілля впала ялинка. Фото: соцмереж

Львівська область

У Пустомитах також впала ялинка. Місцеві жителі стверджують, що причиною могло стати погане кріплення.

У Пустомитах упала ялинка. Фото: соцмережі
У Пустомитах упала ялинка. Фото: соцмережі

Негода знову накриє Україну?

Сьогодні, 15 січня, у країні знову прогнозують сильний вітер.Вдень його пориви сягатимуть 15-20 м/с. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпеки.

Також на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У зв'язку із цим оголошено третій рівень небезпеки.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Шкільна їжа – баланда". Українець запропонував скасувати нове меню – ми дізналися, чому Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Чому у метро Києва погано працює інтернет? Ми дізналися, у чому проблема Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Як хакери атакують українські сайти та хто за цим стоїть – усі подробиці (оновлюється) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
15 січня. Михайло Вербицький. 30 років тому Указом Президії Верховної Ради України музикою Державного гімну затверджено мелодію пісні “Ще не вмерла України…” Михайла Вербицького…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

48 416

захворіло за тиждень в Україні

+79%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти