В Україні справжній "ялкопад" через негоду. Де впали новорічні дерева (фото, відео)

Вчора, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. У багатьох містах сильний вітер повалив головні новорічні ялинки. У деяких центрах їх відновлюватимуть, а десь просто демонтують.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, де в Україні через вітер звалилися новорічні ялинки.
Полтавська область
У Лубнах Полтавської області на центральній площі через сильний вітер впала частина новорічної ялинки, яку змонтували з живих дерев. Фото та відео інциденту очевидці опублікували у соціальних мережах.
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Люди жартують, що тепер святкове дерево схоже на шапку Гаррі Поттера.
Чернігівська область
У Носівці Чернігівщини від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати її назад не будуть, а просто розберуть.
Також упала ялинка і у центрі Коропа Чернігівської області. Кран прибирав гілки дерева, але знову встановлювати головну красуню вже не будуть.
Під час падіння дерев ніхто не постраждав.
Сумська область
Також сильного вітру не витримала новорічна ялинка у місті Кролевець.
Прямо у центрі міста Білопілля Сумської області від сильних поривів вітру впало святкове дерево.
Львівська область
У Пустомитах також впала ялинка. Місцеві жителі стверджують, що причиною могло стати погане кріплення.
Негода знову накриє Україну?
Сьогодні, 15 січня, у країні знову прогнозують сильний вітер.Вдень його пориви сягатимуть 15-20 м/с. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпеки.
Також на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У зв'язку із цим оголошено третій рівень небезпеки.
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