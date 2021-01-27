В Україні настав сніговий апокаліпсис: де найнебезпечніше

Українців просять не сідати за кермо і приготуватися до відключень електроенергії

Після доволі теплого тижня, який навіть супроводжувався температурними рекордами в деяких містах, на Україну знову насувається негода.

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До країни прийшли (а подекуди ще тільки очікуються) снігопади і хуртовини з усіма наслідками, що з цього випливають. Причина тому – циклон, що прийшов з Європи.

"Сьогодні" розбиралися, що в зв'язку з цим рекомендує влада і до чого готуватися українцям.

"Камбек" зими

27-28 січня в центральних і південних областях очікується різке похолодання.

Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях прогнозують потужний снігопад із заметами та кучугурами до 40 см, а також хуртовиною зі швидкістю вітру до 20 м/с. Тут вже оголосили "червоний" – найвищий – рівень погодної небезпеки.

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Тим часом в Кіровоградській області, де обіцяють сильний мокрий сніг з заметами до 20-30 см, рівень небезпеки підвищили до "помаранчевого".

Крім того, в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях – снігові замети до 15 см і ожеледиця, а в Запорізькій і Херсонській областях – посилення вітру до 15-24 м/с і температура 0-4 градуси.

Укргідрометцентр закликає готуватимемося до зупинки громадського транспорту і перебоїв з енергоенергією.

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Відео: Сьогодні

А що в столиці?

У Києві теж очікується істотне погіршення погоди – городян попереджають про снігопад, ожеледицю та, відповідно, ДТП і затори на дорогах.

Вже від сьогоднішнього вечора варто чекати на дощ, який переходить у мокрий сніг. При цьому 28 січня температура повітря опуститься до -6, а снігопад триватиме.

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Але міська влада запевняє: до оборони Києва від негоди готові. В "Київавтодорі" вже обіцяють задіяти 544 одиниці спецтехніки для превентивної обробки доріг і тротуарів.

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Увага, автомобілісти!

Українців, які володіють автомобілями, просять розважливо поставитися до погодних попереджень. У наступні два дні директор "Укравтодору" Олександр Кубрак закликає не сідати за кермо без крайньої необхідності і не паркувати свої машини без нагляду уздовж доріг.

Водночас в Державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що забезпечили транспортне сполучення на всіх дорогах державного і місцевого значення.

А от в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях продовжує працювати спецтехніка – прибиранням доріг займаються понад 1100 працівників і 800 одиниць техніки. У зв'язку з цим до Одеси обмежили в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту.

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