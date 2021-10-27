Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні не планують вводити локдаун: названо причину

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 16:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Статистика коронавірусу щодня погіршується
Чи буде в Україні повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"
Чи буде в Україні повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні не планують вводити повний локдаун, оскільки наразі в нашій країні економіка набирає обертів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу у рамках робочої поїздки до Донецької області.

Реклама

Локдауну не буде

За словами Шмигаля, в Україні не хочуть вводити локдаун, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на економічний розвиток.

"Ми очікуємо цього року мінімум 3,5% зростання ВВП", – зазначив глава уряду.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що хотілося б мати 4% зростання ВВП, але енергетична криза та четверта хвиля пандемії впливають на економіку.

Можливий локдаун в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Можливий локдаун в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж попередньої доби.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

Реклама

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні на сьогоднішній день входять області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Рівненська
  • Миколаївська

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти