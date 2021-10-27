В Україні не планують вводити локдаун: названо причину

Статистика коронавірусу щодня погіршується

Чи буде в Україні повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні не планують вводити повний локдаун, оскільки наразі в нашій країні економіка набирає обертів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу у рамках робочої поїздки до Донецької області.

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Локдауну не буде

За словами Шмигаля, в Україні не хочуть вводити локдаун, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на економічний розвиток.

"Ми очікуємо цього року мінімум 3,5% зростання ВВП", – зазначив глава уряду.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що хотілося б мати 4% зростання ВВП, але енергетична криза та четверта хвиля пандемії впливають на економіку.

Можливий локдаун в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж попередньої доби.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19? Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%. Реклама